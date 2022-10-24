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    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda

    Cinayet zanlılarını yakalamak için düzenlenen operasyonda şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.
    • 24.10.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:53
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    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde görevli Komiser Yardımcısı Alim Nar; ekibiyle birlikte, eylül ayında Avcılar’da Recep Esvet’i öldüren şüpheliler Turan Taş ve Nihat Taş’ın peşine düştü.

    Nar ve ekibi, katillerin kaldığı Silivri’deki eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

    Kalbinden vuruldu

    Kapıyı çalan Nar, içerideki şüphelilere 'polis' diye seslendi.

    Bu sırada kapıyı açan şüphelilerden Nihat Taş, babası Turan Taş’a ait tabancayla Nar’ın kalbine doğru ateş etti.

    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda #1

    Hastanede şehit oldu

    Ağır yaralanan Nar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Olayın ardından Nihat Taş, Turan Taş ve onların saklanmasına yardım eden Can Erseven gözaltına alındı.

    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda VİDEO

    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda #2

    Cenaze töreni düzenlendi

    Şehit Komiser Yardımcısı Nar’ın naaşı, emniyetteki törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.

    Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda #3

    Ailesi güçlükle ayakta durabildi

    Nar’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü.

    Alim Nar’ın ailesi ise güçlükle ayakta durdu.

    Şehidin 21 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Nar da babası için saf tuttu.

    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda #4

    İstanbul’da şehit olan komiser yardımcısı veda #5


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