İstanbul Bakırköy'de D-100 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda 3 Kasım Pazar günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen acı kazada, polis memuru Ogün Yürümez, maddi hasarlı kazaya müdahale ederken kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez'in naaşı morga kaldırılırken, buradaki incelemenin ardından şehit Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde resmi tören gerçekleştirildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Yürek burkan anların yaşandığı törenin ardından şehit polisin cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Ayrıca, İETT otobüsü şoförü Ahmet Gül de tutuklanarak cezaevine götürüldü.
KAZA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kaza sonrası yaşanan yeni gelişmede, kaza anının araç içi kamerası ve kent güvenlik sistemleri kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, trafik polislerinin iki aracın karıştığı kazaya müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün önce zabıta aracına çarptığı, ardından sürüklediği görülüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış