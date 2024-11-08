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İstanbul'da şehit olan Ogün Yürümez'in geçirdiği kazaya ilişkin görüntülere ulaşıldı

İstanbul'da şehit olan Ogün Yürümez'in geçirdiği kazaya ilişkin görüntülere ulaşıldı Maddi hasarlı kazaya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarpması sonucu polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazaya ilişkin ulaşılan görüntülerde, trafik polislerinin iki aracın karıştığı kazaya müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün önce zabıta aracına çarptığı, ardından sürüklediği görülüyor.