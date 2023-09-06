İstanbul'da sel felaketinden etkilenenlere 15 bin TL yardım ödemesi yapılacak

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İstanbul sel felaketiyle uğraşıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış sonrası İstanbul'da hayat durma noktasına geldi.

Sağanak yağış ardından Arnavutköy, Halkalı ve Küçükçekmece ilçelerinde sel felaketi meydana geldi.

2 kişi hayatını kaybetti

Selin ardından 2 vatandaş hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

"Toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da sel ve su baskınlarından etkilenen yerlerde hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, ailelere 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını ifade ederek şöyle dedi:

İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.