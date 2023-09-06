İstanbul'da sel sonrası inceleme yapan Ekrem İmamoğlu'na halktan tepki: İSKİ nerede.. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 saatte cadde ve sokakların göle döndüğü ve birçok evin su bastığı Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu. Bu sırada saatlerdir yardım beklediğini söyleyen bir kadın, İSKİ'nin gelmediğini belirterek tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul felaketi yaşıyor...

Yaz boyunca yaşanan yangın felaketlerinin ardından, sonbaharla birlikte sel yaşanmaya başladı.

Bu durumdan Megakent de nasibini aldı.

Öyle ki dün akşam kısa süreli etkili olan sağanak yağmur, Avrupa Yakası'nı adeta yerle bir etti.

Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece 2 saatte sel felaketini yaşadı.

Cadde ve sokakların göle dönmesiyle araçlar sürüklendi, can pazarı yaşandı. Kötü haber de geldi; selde 2 kişi hayatını kaybetti 12 vatandaş da yaralandı.

İmamoğlu'na tepki...

Evleri ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, gece boyunca sokakta kaldı. Mağduriyetlerinin giderilmesi için destek bekledi.

Bu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu.

"Öldükten sonra mı dönecekler"

İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, şu sözlerle tepki gösterdi:

İSKİ'yi 22.00'da aradım saat 01.30 oldu hala bana dönmediler, burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsanlar hala sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler, öldükten sonra mı?

"İllerden buraya gelinmesine gerek yok"

İmamoğlu ise, şöyle yanıt verdi:

Bin 800- 2 bine yakın çağrı var, illerden buraya gelinmesine gerek yok, gece hepsine gelecek, bir saatte 2 bine yakın çağrı İSKİ'ye iletildi. Ben Başakşehir'den geliyorum. Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle.

İmamoğlu, daha sonra alandan ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)