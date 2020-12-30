İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros “2020 yılı rekor sıcaklığı yaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoruz" dedi.

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde…

Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular da kendilerini parklara attı. Yürüyüş yapan insanların yanı sıra yazlık kıyafetleriyle dolaşanlar dikkat çekiyor.

“NORMALİN ÇOK ÜZERİNDE”

Dikkat çeken bu sıcaklıkla ilgili İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, önemli açıklamalarda bulundu.

Toros, “Aralık ayında ortalama sıcaklıklar 8-9 derecedir ama bugün sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor, dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız." dedi.

1880’DEN BU YANA OLMAMIŞTI

Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum. Bu sıcak günler bitkilerde ısınmayla beraber 'yalancı bahar' diye isimlendirdiğimiz baharın geldiğini zannetme ve çiçekler açma durumu söz konusu oluyor.

“2021’DE SICAKLIK ARTIŞI DEVAM EDECEK”

Bu çiçekler meyveye dönüştüğünde de bu sıcaklıkta yaşama imkânı yok. Bu çiçekler gelecek yılın açacak çiçeği olduğu için üründe de bir kayba yol açacaktır. 2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler var. Yani, 2020 yılı rekor sıcaklığı yaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoruz."