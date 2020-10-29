İstanbul'da şiddetli yağış: Büyükçekmece, Eyüp ve Karaköy alt geçitlerini su bastı

İstanbulda gök gürültülü sağanak yağış sonrası Büyükçekmece, Eyüp ve Karaköy'de alt geçitleri su bastı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış zor anlar yaşattı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.

Zaman zaman şiddetini artıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

İstanbul'da sağanak sonrası Büyükçekmece, Eyüp ve Karaköy'de alt geçitleri su bastı.

İstanbul'da şiddetli yağış ViDEO

KARAKÖY'DE SU BASKINI

Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nda su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ESNAF ZOR DURUMDA KALDI

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Bazı iş yerlerini su basarken, yollar ve caddelerde de su birikintileri oluştu.

Dükkanını açtığında içerinin 3-4 santimetre suyla dolu olduğunu gören bir esnaf, kendi imkanlarıyla dükkanını temizledi. D-100 karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Köprüsü altı da suyla doldu. Su basan yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri de caddeye dolan suyun boşaltılması için çalışma yaptı.