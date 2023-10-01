İstanbul'da şiddetli yağış sürüyor! 5 aylık yağış 2-3 saatte düştü Megakent'te 3 gündür kuvvetli şekilde devam eden yağışla mücadele devam ediyor. AKOM, yağış nedeniyle metrekareye 20 ile 221 kilogram arası yağış düştüğünü açıkladı.

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Türkiye, sonbahar mevsiminin etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde birçok il için sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Ardından İstanbul'da sağanak yüzünü gösterdi.

3 gündür devam eden yağmur, giderek şiddetini artırıyor.

İstanbullular mağdur oldu

Sele dönüşen yağmur vatandaşları mağdur etti. Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü.

Ev ve iş yerlerini su bastı. Esnaf ve vatandaşlar su baskınlarıyla canla başla mücadele etti.

Bu süreçte İBB yönetimine de tepkiler art arda geldi.

Metrekareye 221 kilogram yağış düştü

Yağış tüm şiddetiyle devam ederken AKOM ve İstanbul Valiliği uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

AKOM, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul’a 20 ile 221 kilogram arası yağış düştüğünü belirtti. Bu kapsamda İstanbulluları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı.

Yarın da sürecek

Yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yağışlı hava pazartesi günü de etkisini sürdürecek.

Ayrıca yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı.