Euro
19.0734
7.1%
Dolar
16.8293
7.33%
Altın
979.15
7.93%
Borsa
2.375
4.24%
Bitcoin
785.905
4.60%
BTXN Coin
39.40
-2.71%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    İstanbul'da sıfır araçlar boş arazide bekletiliyor

    Otomobil stokçuluğunun gündemde olduğu bu günlerde Arnavutköy'de boş bir arsaya park edilmiş 30 sıfır otomobil dikkat çekti.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sıfır araçlar boş arazide bekletiliyor

    Türkiye'de döviz kurlarındaki yükselişin ardından piyasada sıfır araç eksikliği yaşanıyor.

    Bu kapsamda açgözlü bazı galericilerin sıfır araçları stokladıkları ortaya çıktı.

    BOŞ ARAZIDE 30 SIFIR ARAÇ

    Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürerken, İstanbul Arnavutköy'de boş bir arsada bekleyen 30 sıfır otomobil dikkat çekti.

    Çoğunda plaka bulunmayan çeşitli markalardaki sıfır otomobiller drone ile havadan görüntülendi.

    Fabrika ve iş yerlerinin yoğun olduğu bölgedeki arsanın çevresinde güvenlik önlemi olmaması da dikkat çekti. Otomobillerin stoklamak için bölgeye getirilip getirilmediği araştırılıyor.

    İstanbul da sıfır araçlar boş arazide bekletiliyor #1

    "ARABALAR HİÇ KULLANILMIYOR"

    Çevrede ikamet eden bir vatandaş, "Son 3 aydan beri arabalar gelip gidiyor. Arabaların bazılarının plakaları var, bazılarının yok. Arabalar hiç kullanılmıyor belki burada istif ediliyor. Dolar yükseliyor belki satacaklar piyasa değerinin üzerine bizim de bir bilgimiz yok. Burada oturuyoruz gelip gittiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bir başka mahalle sakini ise, "Araç yoğunluğu var. Araçların ne olduğu belli değil. Belki stoktur, belki ihaleden alınan araçlar bilmiyoruz" diye konuştu.

    İstanbul da sıfır araçlar boş arazide bekletiliyor #2

    İstanbul da sıfır araçlar boş arazide bekletiliyor #3

    İstanbul da sıfır araçlar boş arazide bekletiliyor #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir