Evlilik hazırlığında olan bir vatandaş, mağazadan 37 bin liraya aldığı mobilyaların ikinci el olduğunu öğrendi.

İstanbul'da evlilik hazırlığında olan Eda Çırak, bir mağazadan 37 bin liraya aldığı düğün paketindeki gerçeği öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Çırak, bundan 7 ay önce beğendiği evlilik paketini parasını peşin ödeyerek aldı. Satın alma işleminden sonra mağza müdürlerinin kendisini sürekli arayarak "evinizi tutun, eşyalarınız hazır alın" dediğini aktaran Çırak, gelen mobilyaların kırık dökük ya da eksik olduğunu söyledi.

"SIFIR YERİNE DERME ÇATMA EŞYALAR GELDİ"

Yaşanan olay üzerine üzüntülü olduğunu belirten kadın, "Derme çatma, kırık dökük eşyalar geldi. Baza başlığımda yırtık oluşmuş bunun değişimiyle ilgili net bir tarih verilmiyor. Hepsi spotlu, ikinci ürün gibi ve bana böyle geldi" dedi.

Düğün telaşı yerine gelen eşyalarla uğraştığını aktaran kadın, "Düğün heyecanımı yaşayamadan sürekli bunların peşinde koşuyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sıfır sanarak 37 bin liraya aldığı eşyalar ikinci el çıktı VİDEO