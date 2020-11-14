İstanbul'da sigara yasağı uygulanan sokakların listesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara yasağı uygulanıyor.

Türkiye genelinde artışa geçen vakaların ardından salgın ile mücadele kapsamında yeni kararlar alınmaya başladı.

Bu kararlar doğrultusunda, öncelikli tedbir haline gelen 'doğru maske kullanımı' ele alındı.

Maskenin doğru bir şekilde kullanılması için 81 ilde kamuya açık alanlara sigara yasağı getirildi.

İstanbul'da ise 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.

YASAĞIN UYGULANDIĞI YERLER LİSTELENDİ

İstanbul Valiliği de bu kararın ardından yasağın geçerli olduğu yerleri listeledi.

Valilik tarafından yayınlanan bu listede; cadde, sokak ve meydan adı olmak üzere tüm ayrıntılara yer verildi.

İHLAL EDENLERE 900 TL CEZA

Öte yandan Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağa uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.