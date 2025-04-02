İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kimlik kontrolü yapmak istediği kişilerce silahlı saldırıya uğrayan bekçiden acı haber geldi.
Yüzyıl Mahallesi üzerinde görev yapan bekçiler, şüpheli buldukları üç kişiyi durdurdu.
Şüpheliler, rutin kimlik kontrolü yapan bekçilere silahla ateş açtı.
BEKÇİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Saldırıda Uğur Gölçek isimli bekçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.
Sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.
ŞEHİT OLDU
Hayati tehlikesi bulunan bekçi, bugün hastanede hayatını kaybetti.
4 ZANLI YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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