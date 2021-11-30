İstanbul'da simit 3,5 lira oldu

Faizlerin düşmesinin ardından ihracatta art arda rekorlar kırılırken, döviz kurlarındaki dalgalanma iç piyasaya olumsuz yansıdı. Un ve susam fiyatlarının yükselmesiyle İstanbul'da simit zamlandı.

Yeni ekonomi modeli kapsamında faizlere karşı net bir duruş alındı. Düşük faiz yüksek kur politikası, ihcaratta rekorları getirdi Türkiye ekonomisinin büyümesini sağladı.

Ancak bunun olumsuz etkileri de var.

Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle fiyatları zamlanan ürünler piyasada etkisini gösteriyor.

Un ve susam fiyatlarına gelen zamların ardından ekmeğe gelen zamların ardından bir zam da simit fiyatlarına geldi.

YÜZDE 30 ZAMLA 1 SİMİT 3,5 LİRA OLDU

İstanbul'da 2,5 liraya satılan simidin fiyatı yüzde 30 zamla 3.5 lira oldu.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, yaptığı açıklamada, zammı doğrulayarak artış nedenini ham maddelere yapılan yüzde 300'lük zamma bağladı.

"HAM MADDEYE YÜZDE 300 ZAM GELDİ"

Özdemir, ham maddeye gelen zamlar devam ederse esnafın dayanamayacağını belirterek; ''Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakarlık yapacak. 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir.'' dedi.