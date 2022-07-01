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İstanbul'da simite zam geldi
Simit fiyatlarında yeniden güncellemeye gidildi. 100 gramı 4 TL'ye satılan simitin yeni fiyatı 5 TL oldu.
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 17:32
- Güncelleme : 01.07.2022 - 17:35
Gıda ürünlerinde her geçen gün yeni bir zam gelirken, bu kez de nasibini simit aldı.
İstanbul'da, daha önce zam yapılara 4 liraya satılan simit için, fiyatlar yeniden güncellendi.
Simit 5 TL oldu
Mega kentte 4 TL'ye satılan 100 gramlık bir simit artık 5 TL'ye alınabilecek.
"Simitte yaz tarifesi"
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını açıkladı.