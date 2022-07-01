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    İstanbul'da simite zam geldi

    Simit fiyatlarında yeniden güncellemeye gidildi. 100 gramı 4 TL'ye satılan simitin yeni fiyatı 5 TL oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 17:35
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    İstanbul'da simite zam geldi

    Gıda ürünlerinde her geçen gün yeni bir zam gelirken, bu kez de nasibini simit aldı.

    İstanbul'da, daha önce zam yapılara 4 liraya satılan simit için, fiyatlar yeniden güncellendi.

    Simit 5 TL oldu

    Mega kentte 4 TL'ye satılan 100 gramlık bir simit artık 5 TL'ye alınabilecek.

    "Simitte yaz tarifesi"

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını açıkladı.

    İstanbul da simite zam geldi #1


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