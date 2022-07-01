İstanbul'da simite zam geldi

Simit fiyatlarında yeniden güncellemeye gidildi. 100 gramı 4 TL'ye satılan simitin yeni fiyatı 5 TL oldu.

Gıda ürünlerinde her geçen gün yeni bir zam gelirken, bu kez de nasibini simit aldı.

İstanbul'da, daha önce zam yapılara 4 liraya satılan simit için, fiyatlar yeniden güncellendi.

Simit 5 TL oldu

Mega kentte 4 TL'ye satılan 100 gramlık bir simit artık 5 TL'ye alınabilecek.

"Simitte yaz tarifesi"

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını açıkladı.