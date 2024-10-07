İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de getirdi. Karanlıkta parlayan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞLAR YER YER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Hava forum sitesinde yayınlanan videoda, İstanbul'da kendini gösteren şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)