İstanbul'da sınıfta uyuyor numarası yaptı: Öğretmenin oyunu yüzleri güldürdü Ders sırasında uyuma numarası yapan 2. sınıf öğrencisi minik kızın oyunu, öğretmen ve arkadaşlarının yaptıkları şakayla ortaya çıktı. Eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaydedilen bir video sosyal medyada gündem oldu.

Bir ilköğretim okulunda 2. sınıf öğrencilerine ders anlatan sınıf öğretmeni, öğrencilerinden birisinin başını sıraya koyarak uyuduğunu fark etti.

Küçük kızın yanına yaklaşan öğretmen ve sınıf arkadaşları, daha sonra küçük kızın aslında uyumadığını ve numara yaptığını anladı.

Öğretmenden öğrencisine oyun

Bunun üzerine diğer öğrencileri ile birlikte küçük kıza bir şaka hazırlayan öğretmen, "Zehra gerçekten uyuyor mu uyumuyor mu anlayacağız. Kolunu kaldıracağım, eğer havada duruyorsa kolu gerçekten uyuyordur ama kolu yere düşüyorsa o zaman uyumuyordur. Numara yapıyordur." dedi.

"Uyuyormuş"

Ardından küçük kızın kolunu havaya kaldıran öğretmen, bıraktığında düşmediğini fark edince, "Vay uyuyormuş" diyerek kahkaha atmaya başladı.

O anlar kamerada

Küçük kızın komik halleri ve kolunun havada kaldığı anlar ise öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şakanın ortaya çıkış şekli ise hem izleyenleri hem öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)