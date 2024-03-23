İstanbul'da sıradan bir gün! İETT otobüsü ve metrodan dumanlar yükseldi Dün akşam saatlerinde bir yandan İETT aracı arızalanırken bir yandan da Yenikapı metro hattında aracın tüm vagonlarından dumanların yükseldiği görüldü.

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ensonhaber.com

CHP yönetimindeki İstanbul'da ulaşım bir çile haline geldi.

Okula ve işe gidenler hem sabah hem de akşam yoğun bir trafikle karşılaşmaya devam ediyor.

Yağmur yağdığında ise trafik adeta duruyor.

Arızaların sonu gelmiyor

Bir de bu duruma arızalar eklenince megakentlilerin mağduriyeti artıyor.

İBB'nin araçlara yeterli bakım ve onarım yapmaması nedeniyle İETT otobüsleri, metrolar ve metrobüslerde sıkça arızalar yaşanıyor.

Öyle ki istasyona varmadan duran metro araçları büyük bir tehlike saçıyor.

İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

Bu duruma dün akşam bir yenisi daha eklendi.

Başakşehir bölgesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsünün yolun ortasında durduğunu fark eden bir vatandaş o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde, araçtan dumanların yükseldiği görüldü.

Metroda da yangın çıktı

Öte yandan bir arıza da Yenikapı metro hattında oldu.

Durakta bekleyen bir metronun tüm vagonlarından yoğun dumanlar yükseldi. Araç içindeki yolcular tahliye edilirken seferler ise aksadı.