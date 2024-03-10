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İstanbul'da sis etkili oldu: Boğazda gemi trafiği durdu

İstanbul'da sis etkili oldu: Boğazda gemi trafiği durdu İstanbul'daki sis gemi geçişlerini tehlikeye attığı için Boğaz'da trafiğin durdurulduğu bildirildi. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de havadan görüntülendi.