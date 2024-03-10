DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.
Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü havadan görüntülenerek sisin boyutları gözler önüne serildi.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet, Beşiktaş ve Sarıyer sahilden gelen görüntüler sisin etkinlik alanını genişliğine dair bilgi veriyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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