Havaların soğumasıyla İstanbul'un da çehresi değişmeye başladı.
İstanbullular, güne yoğun bir sis altında uyandı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZORLANDI
Günün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.
Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.
BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen seferler şöyle:
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Vapur seferlerinden sonra Boğaz trafiği de kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” denildi.
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