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İHA

Havaların soğumasıyla İstanbul'un da çehresi değişmeye başladı.

İstanbullular, güne yoğun bir sis altında uyandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Günün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen seferler şöyle:



Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı

Küçüksu-İstinye Hattı

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Vapur seferlerinden sonra Boğaz trafiği de kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” denildi.