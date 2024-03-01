İstanbul'da sisli hava hafta sonu yerini yağışa bırakacak

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Türkiye ilkbahar mevsimine girdi.
Sert soğukla geçen kış mevsiminin ardından mart soğukları da bugün etkisini gösterdi.
Sis etkisini sürdürüyor
İstanbul'da hafta boyunca sisli bir hava etkili oldu.
Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan sisli hava, bugün de devam etti.
Yağış geliyor
Gözler ise hafta sonu havanın nasıl olacağına çevrildi.
Sis yerini yağışlı bir havaya bırakacak.
Sıcaklıklar düşecek
Hava sıcaklığının 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte yer yer de yağmur yağması öngörülüyor.
Böylelikle Megakentliler, gri ve kapalı bir hafta sonu geçirecek.
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