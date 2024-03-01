Haberler



Gündem



İstanbul'da sisli hava hafta sonu yerini yağışa bırakacak

İstanbul'da sisli hava hafta sonu yerini yağışa bırakacak Hafta içerisinde sisle birlikte serin bir hava etkili olurken hafta sonu ise sıcaklıkların düşerek yağışlı bir havaya bırakması bekleniyor.