İstanbul'da sitenin bahçesinde oynayan çocuğa köpek saldırısı Esenyurt'ta 6 yaşındaki küçük İkra, oynadığı sitenin bahçesinde başıboş köpek saldırısına uğradı. Ekipler inceleme yapmak için siteye geldiğinde ise kuduz olabileceği şüphelenen köpeğin kaçırıldığı öğrenildi.

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Başıboş köpek sorunu tehlike saçmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde bulunan Kardeşkent Sitesi'nde başıboş köpekleri besleyen bir kadın, faciaya neden oluyordu.

İkra isimli 6 yaşındaki kız çocuğu sitenin bahçesinde oynarken bir anda beslenen başıboş köpek saldırısına uğradı.

Küçük çocuğa sitede beslenen başıboş köpek saldırdı

Yaşanan olayın ardından apar topar hastaneye kaldırılan küçük İkra'nın ailesi, bir diğer şoku da hastanede yaşadı.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İkra'ya müdahale edilmediği aktarıldı.

Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan küçük İkra'nın ailesi, saldırıdan sonra belediye şikayette bulundu.

Kuduz ihtimali üzerinde duruldu: Köpeği siteden kaçırdılar

Belediyeden gelen görevliler yapılan kontrollerin ardından saldıran köpeğin kuduz olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Ancak bir başka skandal da köpeğin kuduz olabileceği ihtimalinin gündeme gelmesi sonrası yaşandı.

Saldıran köpeğin siteden kaçırıldığı öğrenildi.

"Besleyip çoğaltıyor"

Son olarak ise başıboş köpekleri besleyen kadınla ilgili site sakinlerinden bir başka iddia ortaya atıldı.

Site sakinlerinin söylediğine göre başıboş köpekleri besleyen kadının çoğaltma işlemi yaptığı da aktarıldı.