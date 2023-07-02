İstanbul'da Sivas olaylarını anmak için toplanan grup polise hakaret etti İstanbul Sancaktepe'de Sivas olaylarını anmak için toplanan bir grup, polise önce hakaret etti ardından ise saldırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İstanbul Sancaktepe'de bir grup, Sivas olaylarını anmak için topladı. Madımak olayını anmak için toplanan grup, bir süre sonra amacından saptı. Geniş güvenlik önlemi alan polislere hakaret eden grup bununla kalmadı ve polis ekiplerine saldırdı. Polis ekiplerine hakaret ve saldırı Madımak anmasında radikal SOL gruplar Sarıgazi’de provokasyon çıkartıp Türk polisine “katil” sloganları attı. Polise "Katil" diyen ve bununla kalmayan grup, polise saldırmaya başladı. Çevik kuvvet ekibine saldıran gruba müdahale eden polis ekipleri, olay çıkaranları gözaltına aldı. Gözden Kaçmasın Karamollaoğlu'nun Madımak çelişkisi Haberin Detayları