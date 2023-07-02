İstanbul Sancaktepe'de bir grup, Sivas olaylarını anmak için topladı.
Madımak olayını anmak için toplanan grup, bir süre sonra amacından saptı.
Geniş güvenlik önlemi alan polislere hakaret eden grup bununla kalmadı ve polis ekiplerine saldırdı.
Polis ekiplerine hakaret ve saldırı
Madımak anmasında radikal SOL gruplar Sarıgazi’de provokasyon çıkartıp Türk polisine “katil” sloganları attı.
Polise "Katil" diyen ve bununla kalmayan grup, polise saldırmaya başladı.
Çevik kuvvet ekibine saldıran gruba müdahale eden polis ekipleri, olay çıkaranları gözaltına aldı.
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