İstanbul'da skandal görüntü: Bina duvarları ortak çıktı Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak binanın hemen yanındaki bina ile ortak duvarı olduğu anlaşıldı. Evlerinin yıkılmasından endişelenen bir vatandaş, "Burada yaşayan insanları mağdur etmeye hakları yok" diyerek yetkililere seslendi.

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DHA

İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi uygulanan binadan yıkım sırasında skandal görüntüler ortaya çıktı.

Avcılar ilesinde dört katlı bir binanın yıkılıp yenilenmesine karar verildi.

Ortak duvar olduğu anlaşıldı

Yıkım işlemleri üst kattan itibaren başlatıldığı sırada hemen yanındaki 8 daireli bina ile ortak duvar örüldüğü anlaşıldı.

Yıkımı gerçekleştiren müteahhit, belediyenin geçmişe dönük teknik detaylarının incelenmesini istedi.

Ortak duvarın yeri tespit edildi

Yıkımın gerçekleştiği bölgeye gelen ekip, ortak duvarın nerede olduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemeleri sonunda binanın merdiven yapıları ile üst kattaki dubleks dairelerde iki bina için ortak duvar görüldüğü anlaşıldı.

Binayı yapan müteahhide ulaştı

Evlerinin yıkılmasından endişelenen Levent Karabacak, ortaya çıkan durum üzerine binayı yapan müteahhide telefonla ulaştı.

Ancak müteahhidin aradan 30 yılı aşkın süre boyunca, o tarihteki inşaat ile ilgili detayları hatırlamadığını, bina olduğunda tüm izinlerin alındığını aktardı.

"Burada yaşanacak en ufak sıkıntıda zararımızı kim karşılayacak"

Karabacak, o müteahhidin bir daha telefonu açmadığını belirtirken, "Geçmişteki müteahhidini aramamıza rağmen bize bir sefer cevap verdi ve daha sonra tekrar arayacağımızı düşünerek telefonlarını kapattı. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Bunların sorumluları kimse burada yaşayan insanları mağdur etmeye hakları yok. Burada yaşanacak en ufak sıkıntıda zararımızı kim karşılayacak." dedi.

İnşaatın yapımını üstlenen müteahhit, ortak duvarda çıkan dairelerin duvarını örmeyi kabul ettiğini belediye hizmetlerine bildirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)