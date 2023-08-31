İstanbul'da skuter kullanımında hız sınırı 12,5 kilometreye düşürüldü

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Son yıllarda yurt genelinde skuter kullanımı yaygınlaştı.
Gençler, sıkça düşmelerine ve kaza yapmalarına rağmen büyük kolaylık sağladığını düşündükleri skuterden vazgeçmiyor.
Tehlikeli boyuta ulaşmaya başlayan skuter kullanımı nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.
Yeni düzenleme
Zaman zaman kazaların yaşandığı skuterlar için yeni bir karar alındı.
Bu kararla birlikte hız sınırına düzenleme getirildi.
5 ilçede hız sınırı düşürüldü
UKOME'den çıkan karara göre; İstanbul'un en kalabalık ilçeleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ile Fatih'te 20 kilometre olan skuter hız sınırı, 12,5 kilometreye düşürüldü.