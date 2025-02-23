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DHA

İstanbul kar esareti altında...

Yağış gece saatlerinde de devam etti.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı.

BEBEK'TE BUZ GİBİ DENİZ KEYFİ

Bazı vatandaşlar halay çekip horon tepti. Ara sokaklarda yokuşlardan kayanlar karın keyfini çıkardı.

Bebek sahilinde ise bir grup vatandaş dondurucu havaya rağmen denize girdi.Kimileri ise kar yağışı altında mangalda sucuk yaparak karlı havanın keyfini çıkardı.

ÇÖPLERİ BRANDAYLA KAYARAK İNDİRDİ

Kardan yapılan pasta ve Şişli’de aracının üstünde kardan adam yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kağıthane’de ise bir temizlik işçisi buzlanma nedeniyle çöp aracının giremediği sokaktaki konteynerde bulunan çöpleri, brandanın üstüne döktükten sonra kayarak aşağı indirdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.