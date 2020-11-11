İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? Kısıtlama saatleri...

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? Kısıtlama saatleri...

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara'da son dakika gündeme gelen sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı mı geldi sorusunu araştırmaya başladı.

Valiliklerden alınan karara göre önce Ankara daha sonra İstanbul olmak üzere peş peşe 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu gelişme sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma kararı hangi illerde ve saatleri nasıl merak edilmeye başlandı.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs hastalığının solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması vb. yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırdığı değerlendirilerek; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 56 no'lu kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:0020:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:0016:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir."





ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarihli ve 46 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar tekrar değerlendirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ İLLERDE VAR?

BURSA

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, Koronavirüs vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği açıklandı.