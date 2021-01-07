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    İstanbul'da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor

    Sultanbeyli'deki bir sokakta bulunan elektrik direğinin tehlike yarattığını öne süren vatandaşlar, durumdan oldukça şikayetçi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 21:23
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 21:35
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    İstanbul'da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Ersin Sokak'ta bulunan yüksek gerilim hattı direği, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

    Sokağın ortasına dikilen hat, iddiaya göre çevredeki evlere zarar veriyor.

    ÇOCUKLAR ÜSTÜNE TIRMANIYOR

    Bölge sakinleri televizyonlarının ve beyaz eşlayalarının bozulduğunu öne sürerken, çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden o direğe tırmanıyor.

    Durumdan şikayetçi olan mahalleli, hattın sokaktan kaldırılması için çağrıda bulunuyor.

    İstanbul'da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor

    İstanbul da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor #1

    İstanbul da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor #2

    İstanbul da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor #3

    İstanbul da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor #4

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