Sultanbeyli'deki bir sokakta bulunan elektrik direğinin tehlike yarattığını öne süren vatandaşlar, durumdan oldukça şikayetçi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Ersin Sokak'ta bulunan yüksek gerilim hattı direği, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

Sokağın ortasına dikilen hat, iddiaya göre çevredeki evlere zarar veriyor.

ÇOCUKLAR ÜSTÜNE TIRMANIYOR

Bölge sakinleri televizyonlarının ve beyaz eşlayalarının bozulduğunu öne sürerken, çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden o direğe tırmanıyor.

Durumdan şikayetçi olan mahalleli, hattın sokaktan kaldırılması için çağrıda bulunuyor.

İstanbul'da sokağın ortasından yüksek gerilim hattı geçiyor