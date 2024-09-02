İstanbul'da sokak hayvanları için eylem yapıldı: Köpek kılığına girdiler Dün başıboş köpekler için yapılan eylem birbirinden ilginç anlara sahne oldu. Kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar köpek kılığına girdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Başıboş sokak köpeği sorunu çok sayıda can aldı.

Onlarca çocuğun ölümden döndüğü olaylar sonrası konunun çözümü için harekete geçildi.

17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN MİTİNG YAPTILAR

Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

Son olarak dün İstanbul'da Yenikapı'da kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bir grup insan miting düzenledi.

KÖPEK KILIĞINA GİRDİLER

Başıboş sokak köpeği sorununun ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaları protesto eden grubun eylemi, dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Söz konusu mitingde bazı şahıslar köpek kılığına girdi.

Köpek kılığına giren şahısların o halleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

İşte o kare...