İstanbul Fatih'te pet shop sahipleri, sokak kedilerini beslemek için mağazanın kenarına kedi maması döktü.

Bu durumu gören bir kişi, mamaları ayağıyla tekmeleyerek dağıttıktan sonra motosikletine binip olay yerinden ayrıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mamaların dağıldığını gören pet shop sahipleri, aynı noktaya yine mama koyarak kedileri beslemeye devam etti.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

"BU MAHALLEDE HAYVAN SEVMEYEN KİŞİLER VAR"

Pet shop sahibi Serkan Taşbeyi olayın ardından şöyle konuştu:

Biz sokak kedilerini düzenli olarak burada besliyoruz. Bu mahallede hayvan sevmeyenler var. Biz kendisine dükkanımızın önü olduğunu, kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını söyledik.



Ama kendisi bize sürekli müdahalede bulundu. Biz kedi maması koymaya devam edip kendisini uyardık. Kendin koymuyorsun bari koyana müdahale etme. En azından hayvan karnını doyursun.