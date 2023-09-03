İstanbul'da sokak köpeği sorunu cemaatin korkulu rüyası oldu: 'Camiye gelemiyorum..' Silivri halkı, bölgede kalabalık şekilde dolaşan ve büyük korku saçan başıboş köpeklerden şikayet ediyor. 85 yaşındaki yaşlı adam, köpeklerden dolayı camiye gidemediğini belirterek, "Sabah namazını ağlaya ağlaya evde kılıyorum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin çözüme kavuşmayan sorunu; sokak köpekleri...

Gencinden yaşlısına birçok insanın ölümüne neden olan ve ağır yaralanmalara yol açan başıboş köpekler, can sağlığını tehlikeye sokuyor.

Kovalamaca sonucu da çok sayıda otomobil kazalarına sebep oluyor.

Kuduz vakaları da bu nedenle son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı.

Yaşanan olayların üzerine vatandaşlar yetkililere seslenerek bu durumun önüne geçilmesini talep ediyor.

Bölge halkının korkulu rüyası oldu

Son olarak İstanbul'un Silivri bölgesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olay bir kez daha sosyal medyada dolaşıma girdi.

Bölge halkını çileden çıkarak sokak köpekleri, çok sayıda saldırılarda bulundu.

Site bahçelerine dahi giren sahipsiz köpekler, burada küçük çocuklara saldırıyor.

Cami imamı saldırıya uğradı

Aynı zamanda bölgedeki cami çevresinde de kalabalık şekildeki köpekler, korku saçıyor.

ATV Haber'in aktarımına göre; cami imamı da saldırılardan nasibini aldı.

"Sabah namazı evde kılınmaz"

Bu durum ise cemaat için tehlike arz etmeye başladı. Bunlardan biri de 85 yaşındaki bir vatandaş.

Vakit namazları için camiye gidemediğini belirten yaşlı adam, "Sabah namazını ağlaya ağlaya kılıyorum ya. Sabah namazı evde kılınmaz, yatsı namazı evde kılınmaz. Ama korkuyorum. 85 yaşındayım. Saldırırsa ben ne yaparım." ifadelerini kullandı.