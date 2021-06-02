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- İstanbul'da sokak köpekleri bir kadına saldırdı
İstanbul'da sokak köpekleri bir kadına saldırdı
Kartal'daki Dragos Sahili'nde bir kadın, köpeği ve kendisiyle birlikte sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
- AA
- 02.06.2021 - 20:59
- Güncelleme : 02.06.2021 - 21:00
Başıboş sokak köpekleri vatandaşların başına bela olmaya devam ediyor...
Son olarak İstanbul Kartal'daki Dragos Sahili'nde sürü halinde gezen sokak köpekleri bir kadına saldırdı.
SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU BİTMEK BİLMİYOR
Köpeğini gezdirmek için sahilde yürüyüşe çıkan kadının etrafını bir anda saran sokak köpekleri, şahsın köpeğini parçalamaya çalıştı.
Köpeğini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran kadın, daha sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, halkın duruma tepki gösterdiği görüldü.
O anlar böyle kaydedildi...
İstanbul'da sokak köpekleri bir kadına saldırdı
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