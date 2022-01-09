İstanbul Kadıköy'de sokak köpekleri için bir araya gelen hayvanseverler, başıboş köpek sorununun önlenmemesi için eylem yaptı.

Başıboş sokak köpeği sorunu, gündemi meşgul eden en önemli konuların başında geliyor.

Özellikle son dönemde yaşanan başıboş köpek vakaları ve yasaklı ırkların vatandaşlara saldırıları, büyük bir sorun haline geldi.

SOKAK KÖPEĞİ SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMEYENLER EYLEM YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili belediyelere talimatı sonrası pek çok bölgede çalışmalar başlatılırken, bazıları bu sorunu çözümsüz kılmakta kararlı.

Son olarak İstanbul Kadıköy'de kendilerini hayvansever olarak gören bir grup insan, başıboş sokak köpekleri ve yasaklı ırklar için eylem düzenledi.

İstanbul'da sokak köpekleri için eylem yaptılar ViDEO

'SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİLDİR' SLOGANLARI

Katılımın az sayıda olduğu eylemde dövizler taşınarak, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir." sloganları atıldı.

Eylem daha sonra olaysız bir şekilde son buldu.