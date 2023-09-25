İstanbul'da sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için başlatılan çalışmanın ilk etabı tamamlandı İstanbul Valiliği, "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı." sözlerinin ardından çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını, söz konusu çalışmayla kentte hiç kimsenin sokakta yaşamayacağını bildirdi.

AA

Mevsim normallleri üzerinde başlayan hava durumu yavaş yavaş yerini soğuk havaya bırakıyor...

Bunun ardından özellikle soğuk havaların yaşandığı kentlerin başında İstanbul geliyor.

Kentte vatandaşların zor anlar yaşamamasına karşılık çalışma başlatıldı.

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı." talimatının ardından başlatılan çalışmaların ilk etabının tamamlandığındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin sokaklarında yaşayan evsiz vatandaşların Valilikçe kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, bu kapsamda ilk uygulamanın 23 Eylül'de yapıldığı belirtildi.

"İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamayacak"

Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan bu kişilerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerlerin ekipler tarafından toplandığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

İstanbul Valisi Davut Gül’ün göreve geldiğinde verdiği 'İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamamalı' talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Söz konusu çalışmayla İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamayacak.



Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek.



Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul’daki 'evsiz' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir.

"Herkesin evsizler hakkında bilgi vermesini bekliyoruz"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil Hattı'na bilgi vermelerini bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)