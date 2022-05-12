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    İstanbul'da son 16 ayda 84 bin göçmen sınır dışı edildi

    Ocak 2021 ile bu yılın ilk 4 ayını kapsayan zaman diliminde çoğunluğunu Afganistan, Pakistan ve Suriye uyrukluların oluşturduğu 84 bin civarında kaçak göçmenin sınır dışı işlemi yapıldı.
    • 12.05.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:10
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    İstanbul'da son 16 ayda 84 bin göçmen sınır dışı edildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne göre, insan kaçakçıları tarafından illegal yollardan ülkeye getirilen düzensiz göçmenlerin büyük bir kısmı yakalandı.

    Söz konusu yasa dışı sığınmacılara yönelik son 16 ayda yürütülen operasyonlarda yakalanan mültecilerin 84 bine yakını ülkelerine geri gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi.

    Sayılar ülkelere göre açıklandı

    Son 10 günde İstanbul'da toplanan mülteci sayısı 5 bin 968'e ulaşırken, merkezi ve kenar ilçeler ile dış mahallelerde 9 ve 10 Mayıs’ta yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık meydanlardaki denetimlerde 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan uyruklu ve 229'ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 441 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

    İstanbul Polisi tarafından aybaşından bu yana il genelindeki 39 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda ise 2 bin 519'u Afganistan, 880'i Pakistan ve 2 bin 569 diğer ülkelerden olmak üzere toplanan mülteci sayısının 5 bin 968'e ulaştığı aktarıldı.

    2022'nin ilk 4 ayının bilançosu da açıklandı

    İHA'nın haberine göre yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilirken, 12 aylık dönemi kapsayan 2021 yılının tamamı ile 2022’nin ilk 4 ayında yakalanan ve sınır dışı işlemi başlatılan mülteci bilançosu da belli oldu.

    Buna göre 2021’de 61 bine yakın düzensiz göçmen, bu yılın ilk 4 aylık süre zarfında ise 23 bin civarındaki sığınmacı, polis tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz sığınmacıların, ülkelerine geri gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

    İstanbul da son 16 ayda 84 bin göçmen sınır dışı edildi #1


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