İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da başıboş gezen kaçak göçmenlere yönelik son 3 ayda yapılan uygulamalarda, 15 binin üzerinde göçmenin yakalandığı bildirildi.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenler ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, 26 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çalışma gerçekleştirdi.

İSTANBUL GENELİNDE 15 BİN 328 GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, ilçe ve şube ekiplerince İstanbul genelinde yapılan uygulamalarda, toplam 15 bin 328 düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri aktarıldı.