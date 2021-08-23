İstanbul'da son 3 günde 1251 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son 3 günde 506'sı Afgan toplamda 1251 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Türkiye'nin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlerle mücadelesi sürürüyor.

Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde göçmen operasyonu gerçekleşiyor.

SON 3 GÜNDE 1252 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilde yapılan operasyonlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, son 3 günde toplam 1251 kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.

YAKALANANLARIN 506'SI AFGAN

Vali Yerlikaya, yakalananların 506'sının Afgan olduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti.

1 OCAK'TAN İTİBAREN TOPLAMDA YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI 40 BİN 286

Yerlikaya ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığını vurguladı.