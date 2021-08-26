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    İstanbul'da son arızalı İETT vakası Sancaktepe'de

    İstanbul'da son arızalı İETT vakası Sancaktepe'de

    İstanbul sokaklarında her gün arızalı İETT otobüsü manzarasına rastlanırken, vatandaşlar bu duruma çare arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 13:52
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    İstanbul'da gündem, bakımsızlıktan dolayı yolda kalan İETT otobüsleri...

    Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirdi.

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokaklarında, her gün vatandaşlar tarafından görüntülenen toplu taşıma araçlarının arıza yapması ve yolcuların çektiği çile görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

    SON ARIZA SANCAKTEPE'DE

    Son vaka ise bu sabah, İstanbul Sancaktepe'de görüntülendi.

    Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı İETT otobüslerinin arızalanmasına tahammülü kalmazken, İstanbullular bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, İBB'ye şikayette bulundu.

    İstanbul da son arızalı İETT vakası Sancaktepe de #1

    DİĞER VAKALAR;

    İstanbul da son arızalı İETT vakası Sancaktepe de #2

    İstanbul da son arızalı İETT vakası Sancaktepe de #3

    İstanbul da son arızalı İETT vakası Sancaktepe de #4

    İstanbul Salacak'ta bir İETT otobüsü daha yolda kaldı ViDEO

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