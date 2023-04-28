İstanbul'da su borusu patladı: Tramvaylar mahsur kaldı Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göle çevirirken su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı.

DHA

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adına mitingler yapmaya başladı.

Şehir şehir gezen İmamoğlu'nun son durağı Giresun oldu.

İmamoğlu görevini bırakıp seçime odaklanırken İstanbul'un sorunları katlanarak artıyor.

İstanbullunun sorunları gittikçe artıyor

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde bazı otobüs hatlarında yaşanan arızalar İstanbulluları canından bezdirmişti.

26 Mart'ta Kağıthane'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarptığı otomobil merdiven boşluğuna devrildi.

Bunun ardından 4 Nisan'da Eminönü’nden, Arnavutköy’e sefer yapması planlanan İETT otobüsü önce kalkış saatini geciktirerek rötar, sonra da arıza yaptı.

Ulaşım aksadıkça aksadı

9 Nisan'da ise Fatih’te park halindeki bir İETT midibüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

26 Nisan'da Kartal'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.

Otobüsle ilgili sorunların yanı sıra Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvayı da Güngören durağında raydan çıktı.

Şimdi de su borusu patladı: Yollar göle döndü

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların ardından bu kez de İstanbulluyu altyapı sorunu isyan ettirdi.

Son olarak Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde su borusu patladı.

Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi.

İki tramvay mahsur kaldı

Su birikintisi nedeniyle Silahtarağa Tüneli'nde ulaşım aksarken, iki tramvay mahsur kaldı.

Araç sürücüleri zor anlar yaşarken o anlar böyle görüntülendi.