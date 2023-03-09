İstanbul'da su boyutu! Yüzeye çıkan çöpler kaldırılmadı Yaşayan kuraklık sonrasında İstanbul'da geçen sene aynı dönemde yüzde 94,45 Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi, bu sene yüzde 30,94' düştü.

Dünya su kriziyle uğraşmaya devam ediyor...

İklimlerin değişmesiyle ortaya çıkan su krizinden etkilenen bir ülke de Türkiye oldu.

Mevsim normalleri üzerinde devam eden şehirlerde yağışların gecikmesiyle birçok göl ve barajda kuraklık sürüyor.

İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuraklıkla birlikte barajların doluluk oranları da düştü.

Yüzde 64 düştü

İSKİ'nin resmi sitesinde paylaştığı verilere göre Büyükçekmece Gölü'nün geçen yıl aynı dönemdeki doluluk oranı yüzde 94,45 olarak ölçülmüştü.

Bu sene aynı dönemde ise doluluk oranı yüzde 30,94 olarak ölçüldü.

Geçen yıla kıyaslı baraj gölünde yüzde 64'lük bir düşüş oldu.

Adacıklar ortaya çıktı

Bir kısmı tamamen kuruyan gölde, su gözle görülecek şekilde çekildi.

Suyun çekilmesiyle gölün bazı noktalarında adacıklar oluştuğu görüldü.

Çöp atıkları ortaya çıktı

Göl çekildikçe içine atılan plastik su şişeler, otomobil lastiği, ayakkabı, koltuk ve tekne parçaları görünmeye başladı.

Gölde düşen su seviyesinin ardından, zamanla su altında kalan yapılar da ortaya çıktı.

Gölde kazı yapılıyor

Gölün çekilen bir kısmında ise kazı yapıldığı görüldü.

Mermi kovanlarının da gölün çekilen kenarlarında görülmesi dikkat çekti.

Vatandaşları tedirgin ediyor

Baraj gölünde suların çekilmesinin ardından araç girişleri de yapılıyor.

Baraj gölüne balık tutmaya gelenler ise su seviyesinin hızla düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

"Çok az su kaldı, gidişat iyi değil"

Göl kenarında balık tutan Muammer Yakışan şu şekilde konuştu:

Su çok çekilmiş, yani 5-6 metre gelen yerler şu anda 2-2.5 metre geliyor. Çok az su kaldı, gidişat iyi değil. Biz devamlı geliyoruz buraya balık tutuyoruz. Bizde küçük bot var onunla bazen göle açıldığımız zaman tam ortasında gidip ölçüyorduk.



Öncelerinde 7-8 metre geliyordu şu an ise 2-2.5 metre su geliyor. İnşallah yağış olur da gölümüz dolar, biz de rahatlarız.

"Su seviyesi 3-4 metre kadar çekilmiş"

Balık tutan Yakup Çapkın ise şöyle konuştu:

Eğlenmek için balık tutmaya geliyorum buraya. Sular çekilmiş yağmur ve kar yağmayınca. Allah da verecek ki bu barajlar dolsun. Karacaköy tarafına gittim orası da aynı. Su bayağı çekilmiş.



Hesaplamaya çalıştığımız zaman aşağı yukarı su seviyesi 3-4 metre kadar çekilmiş. Bu sene yağmur yağmazsa en az 5 metre daha sular çekilir.

"En son buraya 10 gün önce gelmiştim, su seviyesi gittikçe düşüyor"

Büyükçekmece Gölü'ne sık sık balık tutmaya geldiği söyleyen Polat Saldık da şu sözleri ifade etti: