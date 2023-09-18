İstanbul'da su seviyesi! 3 barajda su seviyesi yüzde 5'in altına düştü... Megakent'te barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 25,28 olurken su sağlayan başlıca barajların yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.

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İHA

Son yıllarda dünya genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuraklığa sebep oluyor.

Bunun ardından dünyanın en büyük sorunlarının başında susuzluk geliyor.

Sıcak havalar devam ederken bir yandan da yağışlar gecikiyor.

Kuraklıktan etkilenen ülkelerin başında ise Türkiye var.

Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviyede ciddi oranda düşüş yaşandı.

Barajlarda doluluk yüzde 25,28

İstanbul kurak bir dönem geçirince, barajlardaki su oranı da düşmeye devam ediyor.

İstanbul'u "susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini korurken, barajlardaki doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 25,28 oldu.

3 baraj yüzde 5'in altında

Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 17,4



Büyükçekmece Barajı yüzde 4,94



Darlık Barajı yüzde 38,93



Istrancalar Barajı yüzde 18,55



Kazandere Barajı yüzde 4,7



Elmalı Barajı yüzde 16,44



Ömerli Barajı yüzde 55,15



Pabuçdere Barajı yüzde 2,92



Sazlıdere Barajı yüzde 10,11

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)