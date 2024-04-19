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Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen Mahzen-29 operasyonlarında kKasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti ile tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak göz altına alındığını bildirdi.

"Çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce koordineli olarak yapılan çalışmalarda İstanbul genelinde 8 Nisan 2024-17 Nisan 2024 tarihleri arasında Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarla yakalanan 32 şüphelinin;



- M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eylemini,

- Esenyurt ilçesinde iş insanı O.Z.'nin iş yerine yönelik 12 Nisan 2024 ve 13 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kurşunlama eylemlerini,

- Avcılar ilçesinde iş insanı O.Z.'nin ikametine yönelik 9 Nisan 2024 ve 13 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşen kurşunlama eylemlerini,

- Esenyurt ilçesinde 15 Nisan 2024 tarihinde basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma eylemini,

- Kağıthane ilçesinde 13 Nisan 2024 tarihinde D.E. isimli şahsın silahla öldürülme eylemini,

- Kağıthane ilçesinde 8 Nisan 2024 ve 13 Nisan 2024 tarihlerinde Mert Yedi Emin Otoparkı'na el bombası atılması eylemlerini,

- Eyüpsultan ilçesinde 16 Nisan 2024 tarihinde örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 adet silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu;



- 34 adet ruhsatsız tabanca,

- 2 adet ruhsatsız otomatik tabanca,

- Bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 adet sahte plaka,

- Muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde,

- 1 adet hassas terazi ve

- Çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.