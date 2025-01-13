İstanbul'da suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni gelişme

AA

Türkiye, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu ile güne başladı..

Olayda, 'Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddiaları gündem oldu.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddialara yönelik yürütülen soruşturmada, son dakika gelişmesi yaşandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA YAKALANDI

Polis ekiplerince gerçekleştirilen başarılı çalışmalarda Aziz İhsan Aktaş da yakalanarak gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 40'a ulaştı.

BAŞSAVCILIKÇA BELİRLENEN 47 ŞÜPHELİ ARASINDA AHMET ÖZER DE BULUNUYOR

Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belirlenen 47 şüpheli arasında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ahmet Özer de bulunuyor.

NE OLMUŞTU

'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME

Bu arada, sabah saatlerinde Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın İstanbul'daki evine giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burada arama ve inceleme yaptı.

Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince alınan güvenlik önlemleri sürüyor.