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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
- 05.07.2022 - 14:35
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 5 Temmuz Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
5 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri
Esenler: Namık Kemal Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Eyüpsultan: Rami Yeni Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Eyüpsultan: Karadolap Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kartal: Soğanlık Yeni Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Maltepe: İdealtepe Mah,Çınar Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik: Çınardere Mah,Velibaba Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri: Büyük Çavuşlu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.