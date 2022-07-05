İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 5 Temmuz Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 5 Temmuz Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

5 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri

Esenler: Namık Kemal Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan: Rami Yeni Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan: Karadolap Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kartal: Soğanlık Yeni Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe: İdealtepe Mah,Çınar Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik: Çınardere Mah,Velibaba Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Büyük Çavuşlu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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