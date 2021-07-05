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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 11:51
- Güncelleme : 05.07.2021 - 11:52
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?
Arnavutköy ilçesi: Terkos Mah,Durusu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz ilçesi: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu ilçesi: Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Maltepe ilçesi: Yalı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe ilçesi: Paşaköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri ilçesi: Alipaşa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri: Selimpaşa Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.