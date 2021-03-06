İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta kesilecek? İSKİ'den 17 saatlik su kesintisi açıklaması..

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su kesintisinin yapılacağı bölgeleri duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su dağıtım hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisinin yapılacağı bölgeleri açıkladı.

Açıklamanın ardından İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılmaya başlandı. ''İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta kesilecek?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta kesilecek? İşte, İSKİ'den 17 saatlik su kesintisi açıklaması..

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İstanbul'un bazı ilçelerinde, u dağıtım hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'deki bazı bölgelere 9 Mart Salı 22.00 ile 10 Mart Çarşamba 15.00 arasında 17 saat su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİ YAPILACAK BÖLGELER

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri Mimar Sinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekildedir:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.