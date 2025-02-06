İstanbul'da sürücü el frenini çekmediği aracın altında kaldı

AA
İstanbul'da eşine az rastlanır bir kaza yaşandı.
Esenyurt ilçesinin Zafer Mahallesi Haramidere Caddesi üzerindeki bir sitede, Bir kadın sürücü sitenin otopark girişinde aracını durdurdu.
EL FRENİNİ ÇEKMEDEN İNDİ
El frenini çekmeyi unutarak araçtan inen kadın sürücü, içeriden bir şeyler almak istedi.
Bu sırada aniden kaymaya başlayan otomobil, sürücüyü de sürükleyerek duvara çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Neye uğradığını şaşıran kadın aracın kapısının çarpması sonucu yaralanırken, araç sitenin girişindeki duvara çarparak durabildi.
O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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