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İstanbul'da sürücüler havadan denetlendi
Ekipler, Megakent'te trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.
- DHA
- 08.10.2021 - 17:59
- Güncelleme : 08.10.2021 - 18:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, trafikte uygulama yapıldı.
Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimde, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek karadaki polis noktalarına bildirildi.
HAVADAN TAKİP EDİLDİ
Çamlıca gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada hatalı sollama yapan, makas atan ve çeşitli ihlaller yapan sürücüler havadan takip edildi.
İstanbul'da sürücüler havadan denetlendi VİDEO
SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI UYGULANDI
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına yapılan incelemelerde, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.
Para cezası kesilen otomobil sürücülerinin, uyarılarak yola devam edilmesine izin verildi.