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    İstanbul'da sürücüler havadan denetlendi

    Ekipler, Megakent'te trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 18:07
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    İstanbul'da sürücüler havadan denetlendi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, trafikte uygulama yapıldı.

    Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimde, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek karadaki polis noktalarına bildirildi.

    HAVADAN TAKİP EDİLDİ

    Çamlıca gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada hatalı sollama yapan, makas atan ve çeşitli ihlaller yapan sürücüler havadan takip edildi.

    İstanbul'da sürücüler havadan denetlendi VİDEO

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    SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI UYGULANDI

    Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına yapılan incelemelerde, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.

    Para cezası kesilen otomobil sürücülerinin, uyarılarak yola devam edilmesine izin verildi.

    İstanbul da sürücüler havadan denetlendi #2

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    İstanbul da sürücüler havadan denetlendi #4

    İstanbul da sürücüler havadan denetlendi #5

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