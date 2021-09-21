İstanbul'da özellikle TEM otoyolu ve D-100 karayolunda görülen çakarlı minibüsler, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan iş giriş ve çıkış saatlerinde ortaya çıkan çakarlı minibüs ve midibüsler, trafikte yeni kabus oldu.

Daha çok TEM otoyolu ve D-100 karayolunda, genellikle camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsler, trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Zaten yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler, bu çakarlı araçların yol istemesi ve sıkıştırmasıyla daha da zorluk yaşıyor.

Emniyet şeritlerini de kullanan araçlardan şikayetçi olan sürücüler, yetkilerden duruma çözüm bulmasını istiyor.

Sürücüler, kendilerini sıkıştıran minibüsleri cep telefonuyla çekip sosyal medyada da paylaşıyor.

"SÜREKLİ SIKIŞTIRIYORLAR"

Çakarlı minibüslerin kendilerini trafikte zora soktuğunu söyleyen Fesih Halitli, "Çakarlı minibüslere denk geliyoruz. Genelde minibüsler sıkıntılı zaten. Sıkıntı yaşatıyorlar. Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar. Kime ve hangi kuruma ait oldukları anlaşılamayan bu camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsleri bazı sürücüler sivil polis sanıyor. Sürekli sıkıştırıyorlar." dedi.

İstanbul'da sürücülerin yeni kabusu: Çakarlı minibüsler VİDEO

"BELKİ SİVİL BİLE DEĞİL AMA BİZ ÖYLE GÖRÜYORUZ"

Bir başka sürücü de, "Kazaya sebebiyet veriyorlar. Sıkıntılı işler, devletin bir çözüm bulması lazım. Yoksa olmaz. Sürekli yol istiyorlar. Belki sivil bile değil ama biz öyle görüyoruz." diye konuştu.

Bir taksi sürücü ise, "Sürekli çakarlı minibüsleri görüyoruz. Sürekli yol istiyorlar. Sanki bu yol onlara verilmiş. Biz taksici olduğumuz halde gidemiyoruz, onlar rahat rahat gidiyorlar." ifadelerini kullandı.