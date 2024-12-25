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DHA

İstanbul'da TEM Otoyolu Kavacık yol ayrımında iki sürücü iddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Yumruklu kavga sırasında sürücülerden biri yere düştü. Kavgayı gören diğer sürücüler ise, tarafları ayırmaya çalıştı.

SİVİL POLİS AYIRDI

Kavga devam ettiği sırada olay yerinden geçen bir sivil polis duruma müdahale ederek, kavga eden tarafları ayırdı.

Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı.

Kavga anları ve sivil polisin kavga eden iki sürücüye müdahalesi bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.