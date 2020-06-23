İstanbul'da suya kapılan kadının kurtarılma anı

Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İstanbul'da birden bastıran yağmur nedeniyle megakentte yaşam olumsuz etkilendi.

Yağışların en çok etkisini gösterdiği ilçelerden biri Esenyurt oldu.

SON ANDA KURTULDU

İlçede sel sularına kapılan bir kadın ölüme sürüklenirken çevredekiler yardım eli uzattı.

O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta selde sürüklenen kadın kurtarıldı VİDEO

