İstanbul'da suya uygulanması planlanan zam oranı

İBB Meclisi'nde düzenlenen toplantıda suya zam oranı masaya yatırılacak. Esenler Belediye Başkanı Göksu, yüzde 99,8 ila yüzde 188,12 oranlarında zam yapılmasının istendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte suya zam yapmak üzere belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yapılacak toplantı kapsamında, su ve atık suya ilişkin tarife önerilerinin sunulacağı belirtildi.

İBB Meclisi'nde oylanacak yeni su tarifesiyle ilgili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yeni bir açıklamada bulundu.

Yüzde 99,8 ila yüzde 188,12 oranlarında zam konuşuluyor

Üzerinde konuşulan zam oranlarını açıklayan Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

"CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya yüzde 99,8 ila yüzde 188,12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisi'ni bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor."

"Takdir, aziz İstanbullularındır"



Göksu, paylaşımının devamında, "Takdir, aziz İstanbullularındır." diye ekledi.

İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzasıyla toplantıya çağrıldığı kaydedildi.

Göksu: Suya zam için yine olağanüstü toplantıya çağırıyor

Daha önce de açıklama yapan Başkan Göksu, “CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta.” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında İSKİ'nin kademeli olarak öngördüğü zam teklifi sonrası suya yüzde 29 oranında zam yapılmıştı.